جولة رقابية على عدد من شركات التأمين لمتابعة أعمال التدقيق المتعلقة بمطالبات إنفجار المرفأ

بناءً لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، نفذ فريق من المراقبين في لجنة مراقبة هيئات الضمان جولة رقابية على عدد من شركات التأمين لمتابعة اعمال التدقيق المتعلقة بمطالبات إنفجار مرفأ بيروت و التأكد من مدى إلتزام الشركات بالقوانين والأنظمة والقرارت ذات الصلة، وقد انجز المراقبون التدقيق في أكثر من ٥ شركات على الأراضي اللبنانية كافة.