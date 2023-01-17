فرونتسكا وخلف في بكركي وبحث لآخر التطورات

فرونتسكا وخلف في بكركي وبحث لآخر التطورات



برزت زيارة ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا لبكركي اليوم، بعد لقائها أمس مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي، وكان عرض لآخر التطورات على الساحة اللبنانية.



وأشارت فرونتسكا الى ان النقاش تطرق لأهمية إيجاد طريق للمضي قدماً، يحترم التنوع في وجهات النظر بين الأطراف السياسية في لبنان ويخدم مصالح الوطن والشعب ككل.



وفي بكركي ايضا، بحث النائب ملحم خلف مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في التطورات القضائية على ضوء ما حصل مع اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اضافة الى أهمية الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.