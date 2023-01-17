لجنة التربية النيابية لم تنعقد بسبب فقدان النصاب

لجنة التربية النيابية لم تنعقد بسبب فقدان النصاب



في ظلّ إضراب الأساتذة وإقفال المدارس الرسمية، لم تستطع لجنة التربية النيابية ان تنعقد بسبب فقدان النصاب وعدم حضور وزير التربية، واستعيض عن الاجتماع بلقاء وفد من وزارة التربية لمناقشة الحلول المطروحة.



