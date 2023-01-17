صرخة لتجمّع متقاعدي قوى الأمن الداخلي

جولة للواء عثمان في طرابلس وتأكيد على ضرورة التكامل في الأدوار بين المؤسسة الأمنية والدينية



في طرابلس، قام المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بجولة عرض في خلالها مع مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام للاوضاع العامة في طرابلس والشمال.



وقد جرى التأكيد على ضرورة التكامل في الأدوار بين المؤسسة الأمنية والدينية في البلد لما يحقق المصلحة العامة في ظل الظروف الحالية التي يمر فيها البلد.



في المقابل، برزت صرخة لتجمّع متقاعدي قوى الأمن الداخلي، الذين استعاضوا عن تحرك كان من المقرر ان يقوموا به امام نقابة المحامين بلقاء مع اللواء عثمان، لم يفض الى النتيجة المرجوّة.