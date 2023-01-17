اعتصام لنقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان في محيط مرفأ بيروت

اعتصام لنقابة مستوردي السيارات المستعملة..



نفّذت نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان اعتصاما في محيط مرفأ بيروت، احتجاجا على ما اعتبرته تراجع وزارة المال عن وعودها السابقة بإستيفاء الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة والمستوردة بدولار جمركي 8000 ليرة، ومطالبتها بتوقيع المستوردين على تعهد يقضي بدفع الرسوم الجمركية على دولار 15 ألف ليرة لكلّ السيارات المستوردة والمركونة حاليا في المرفأ قبل اخراجها الى السوق.



