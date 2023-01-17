عشيرة آل جعفر في بعلبك تناشد قائد الجيش... ما السبب؟

ما السبب؟



ناشدت عشيرة آل جعفر في بعلبك قائد الجيش تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات خطف الطفلين السوريين مهند وغالب عروب واطلاقهما، مشيرة الى انه في حال تبين تورط أحد من افراد العشيرة، فهي مستعدة لتسليمه.



