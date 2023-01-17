لقاء تشاركي بين المجلس الإقتصادي الإجتماعي وبو صعب..

لقاء تشاركي بين المجلس الإقتصادي الإجتماعي وبو صعب..



استكمالاً للقاءات العمل حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي والنقدي، عقد لقاء تشاركي بين المجلس الإقتصادي الإجتماعي ونائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بمشاركة رؤساء الهيئات الاقتصادية والإتحاد العمالي واعضاء المجلس.



وتمحور النقاش حول مشاريع القوانين المطروحة حالياً في اللجان النيابية، وأبرزها قانون الكابيتال كونترول.