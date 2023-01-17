الجميل إلتقى الشاهين: لحسن إختيار رئيس للجمهورية يعيد للبنان دوره وصداقاته التاريخية

الجميل إلتقى الشاهين: لحسن إختيار رئيس للجمهورية يعيد للبنان دوره وصداقاته التاريخية



إلتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين، وجرى عرض لآخر التطورات على الساحة اللبنانية وللدور الكويتي البناء إلى جانب لبنان وشعبه.



وأكد رئيس الحزب "ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية وحسن إختياره ليخرج لبنان من الفراغ في السلطة التنفيذية ويبدأ باستعادة سيادته وقراره الحر وعلاقاته مع أصداقائه التاريخيين ليعود إلى لعب دوره الخارجي".



وعلى هامش الإجتماع، إستمع الشاهين من "حملة حماية إهراءات القمح في مرفأ بيروت" إلى وجهة نظرهم في ما يتعلق بمستقبل الإهراءات.