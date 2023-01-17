تعديل تعرفة جلسة علاج غسل الكلى... و"الصحة" تحذر!

"الصحة" تعلن تعديل تعرفة جلسة علاج غسيل الكلى

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة أنه "صدر عن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض قرار (رقم ٨٢) يقضي بتعديل تعرفة جلسة علاج غسل الكلى الى مليونين و٥٠٠ ألف ليرة لبنانية حصة المستشفى، و٥٠٠ ألف ليرة لبنانية تعرفة الطبيب عن كل جلسة"، لافتة الى أنه سيُعمل بهذا القرار إبتداءً من تاريخ ١ شباط ٢٠٢٣.



وحذرت وزارة الصحة في بيان، من أنه في حال طُلِب من المريض دفع فروقات مادية مقابل جلسة غسل الكلى، ستقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



إشارة الى ان نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة قد تعهدت في بيانها اليوم، بعدم تكبيد مريض الكلى أية فروقات مالية مقابل جلسات غسل الكلى.