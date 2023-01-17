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بو حبيب عرض الأوضاع مع سفير الأرجنتين
أخبار لبنان
2023-01-17 | 08:26
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بو حبيب عرض الأوضاع مع سفير الأرجنتين
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بو حبيب عرض الأوضاع مع سفير الأرجنتين

بو حبيب عرض الأوضاع مع سفير الأرجنتين

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفير الأرجنتين لدى لبنان موريس آليس في الأوضاع السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

 

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