نقابة موظفي ألفا وتاتش تقرر الإستمرار بالعمل

معلومات للـLBCI: نقابة موظفي ألفا وتاتش قررت الإستمرار بالعمل بعد تأكيد الإدارتين بإعطاء الموظفين مطالبهم..

أكّدت معلومات للـLBCI أن نقابة موظفي ألفا وتاتش قررت الإستمرار بالعمل بعد تأكيد الإدارتين بإعطاء الموظفين مطالبهم حسب عقد العمل الجماعي.



وأشارت الى أن ذلك سيتم مراحل.