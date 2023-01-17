تكتل لبنان القوي: نرفض قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقية ولا دستورية بذريعة تأمين الكهرباء

تكتل لبنان القوي: نرفض قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقية ولا دستورية بذريعة تأمين الكهرباء

أعرب تكتل لبنان القوي عن رفضه وبصورة قاطعة قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقية ولا دستورية لمجلس الوزراء بذريعة تأمين الكهرباء، معتبرًا أن الحلول الدستورية متوفرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوالة فتتأمن مصالح الناس من دون السماح بارتكاب المخالفات الميثاقية والدستورية التي تعمق الشرخ وتأخذ البلاد نحو المجهول.



ورأى التكتل أن الإستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء يطرح علامات إستفهام حول وجود نية بالتطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدي للإنتخابات، محملًا الوزراء الذين يشاركون في حضور الجلسات مسؤولية المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور.



