الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة: إلغاء الوقفة التضامنية مع رئيس التفتيش المركزي

الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تلغي الوقفة التضامنية مع رئيس التفتيش المركزي



أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الغاء الوقفة التضامنية مع رئيس التفتيش المركزي التي كانت مقررة امام جهاز التفتيش المركزي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء



وقالت: "بناءً على تمني حضرة رئيس التفتيش المركزي الغاء الوقفة التضامنية معه، التي كانت مقررة امام جهاز التفتيش المركزي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، بعد ان ثمن وشكر للرابطة والموظفين محبتهم وثقتهم، تعلن الغاء هذه الوقفة على ان يعلن تحرك مطلبي قريب يحدد زمانه ومكانه في حينه".