نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد

نصر الله في حفل توزيع جائزة سليماني للادب المقاوم: شهيد بمستوى الأمة والعالم وتجاوز الزمان وتأثيره سيبقى لأجيال



أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن حزب الله سيشارك في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء لمعالجة مِلفٍ مُلِّحٍ هو الكهرباء وليس لتحدي أحد.



وقال: "قناعتنا الدستورية بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الله وليس فيها مجاملة أو خصومة مع أي فريق، أنه نعم يحقّ لحكومة تصريف الأعمال أن تجتمع لتأخذ القرار في القضايا الضرورية والملحة والغير قابلة للتأجيل".



وأكدّ نصر الله، في سياق منفصل، أهمية الشهيد ومكانته في الدين الإسلامي.



وأشار، خلال رعايته حفل توزيع جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم الذي أقامته جمعية "أسفار" للثقافة والفنون والإعلام"، إلى أن شهداء بدر أصبحوا عنوانًا طوال التاريخ.



وقال: "هناك شهداء يتجاوزون الزمان والمكان في تأثيرهم ويؤثرون في البشرية الى قيام الساعة، فالشهيد الحاج قاسم سليماني تجاوز المكان فهو شهيد بمستوى الأمة والعالم، وتجاوز الزمان فتأثيره سيبقى لأجيال".