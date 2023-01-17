وزارة الصحة: 199 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

وزارة الصحة: 199 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 199 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1225635، كما تم تسجيل حالتي وفاة.



كذلك، نشرت وزارة الصحة العامة تقريرًا عن حالات الكوليرا في لبنان ولم تسجل أي إصابة جديدة، وعليه إستقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي لللوفيات 23.



