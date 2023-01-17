نقابة موظفي ألفا وتاتش: سنتابع العمل لتحقيق الحقوق بشكل متواز لجميع الموظفين دون تمييز

أوضحت نقابة موظفي ألفا وتاتش أنه لطالما كان عقد العمل هو المصوغ الأساسي الذي يرعى الحقوق ويحدد الموجبات، ونتيجة الجهود المقدرة من قبل مجالس إدارة الشركات وبرعاية كريمة من قبل معالي وزير الإتصالات المهندس جوني القرم، وبعد دراسة معمقة ومفصلة، تم إعطاء الموافقة على إعطاء الزيادات المستحقة والمتوقفة منذ عام ٢٠١٨ وفقًا لعقد العمل وبشكل تدريجي ومدروس ولا يؤثر على عمل الشركات وقدراتها.وأكدت النقابة أنها ستتابع العمل لتحقيق الحقوق بشكل متواز لجميع الموظفين دون تمييز.