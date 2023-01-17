موظفو وزارة التربية والتعليم العالي أعلنوا الإضراب الشامل غدًا

موظفو وزارة التربية والتعليم العالي أعلنوا الإضراب الشامل غدًا

أعلن موظفو وزارة التربية والتعليم العالي الإضراب الشامل غدًا الأربعاء وإقفال أبواب الوزارة والمناطق التربوية وعدم حضور أي من الموظفين.



ودعوا المواطنين وأصحاب المعاملات والمراجعات إلى عدم تكبد مشقة المجيء إلى الوزارة بكل مديرياتها ومكاتبها الإقليمية يوم غد بسبب الإضراب العام الذي أعلنته رابطة موظفي الإدارة في كل وزارات الدولة وإداراتها.

