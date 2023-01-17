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محققون أوروبيون يستمعون لشاهدين بينهم مصرفي في قضية سلامة
أخبار لبنان
2023-01-17 | 14:50
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محققون أوروبيون يستمعون لشاهدين بينهم مصرفي في قضية سلامة
محققون أوروبيون يستمعون لشاهدين بينهم مصرفي في قضية سلامة
إستمع محققون أوروبيون الثلاثاء في بيروت إلى شاهدين جديدين، أحدهما رئيس مجلس إدارة مصرف، لمدة ثماني ساعات في إطار تحقيقات تتعلق بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس.
وبدأ محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ الإثنين مهمتهم في بيروت بالإستماع إلى شهود في تحقيقات تتعلق بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة.
وقال المصدر القضائي، طالبًا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول الحديث للإعلام، إن المحققين الأوروبيين إستمعوا لأكثر من ثماني ساعات لكل من رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين والنائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشي.
وتجمع خير الدين، الذي تولى منصب وزير دولة عام 2011، برياض سلامة علاقة جيدة.
وشغل جشي منصب نائب حاكم مصرف لبنان بين العامين 2003 و2008.
وقال بيار أوليفييه سور محامي سلامة الفرنسي لوكالة فرانس برس: "على حد علمي لم يتلق إلى هذا اليوم أي استدعاء".
وتولى قاضيان لبنانيان، حضرا جلستي الإستماع، طرح الأسئلة على الشاهدين.
واستمع المحققون الإثنين إلى سعد العنداري، وهو أيضًا نائب سابق لسلامة.
وأوضح المصدر القضائي المطلع على محتوى الجلسات أن الأسئلة الموجهة إلى نواب سلامة تتركز على قرارات إتخذها المجلس المركزي لمصرف لبنان، فيما تركز الأسئلة الموجهة إلى مدراء وأصحاب المصارف حول حسابات فيها عائدة لرجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، وتحويلات إلى حسابات الشقيقين في الخارج.
وأشار إلى أن الوفود ركزت أسئلتها على دور شركة فوري أسوشياتس المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الإقتصادي منها رجا سلامة.
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