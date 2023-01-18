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جلسة لمجلس الوزراء اليوم... هل يتأمن النصاب؟
أخبار لبنان
2023-01-18 | 02:07
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جلسة لمجلس الوزراء اليوم... هل يتأمن النصاب؟
جلسة كهربائية بإمتياز في السراي الحكومي اليوم
يعقد مجلس الوزراء جلسة في الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم ستكون كهربائية بإمتياز. وقد برز إطمئنان في رئاسة الحكومة بأن النصاب مؤمن وبأن الجلسة ستنعقد.
وقد أشار مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس للـLBCI الى أن الحضور هذه المرة سيكون أكثر من الحضور في الجلسة السابقة التي عقدتها حكومة تصريف الأعمال.
الى ذلك، أفادت معلومات للـLBCI بأن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام سيشارك في هذه الجلسة.
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