فياض للـLBCI: تركت لمجلس إدارة كهرباء لبنان حرية اتخاذ القرار لجهة حضور الجلسة وان المجلس يتمتع بالخبرة اللازمة لاتخاذ القرار المناسب لمصلحة قطاع الكهرباء علما ان الدعوة للحضور لم تأت مني شخصيا بل من ميقاتي وما يهمني هو الحل الشامل للكهرباء

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