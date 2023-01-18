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فياض للـLBCI: ارسلتُ الفريق الفني والاداري من اجل هبة 600 الف طن من الفيول الايراني ولكي نصل الى نتيجة نحن بحاجة الى توجيه من رئيس الحكومة لكنه قال انه ربّما يكون على هذه الهبة عقوبات

أخبار لبنان
2023-01-18 | 03:41
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فياض للـLBCI: ارسلتُ الفريق الفني والاداري من اجل هبة 600 الف طن من الفيول الايراني ولكي نصل الى نتيجة نحن بحاجة الى توجيه من رئيس الحكومة لكنه قال انه ربّما يكون على هذه الهبة عقوبات
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فياض للـLBCI: ارسلتُ الفريق الفني والاداري من اجل هبة 600 الف طن من الفيول الايراني ولكي نصل الى نتيجة نحن بحاجة الى توجيه من رئيس الحكومة لكنه قال انه ربّما يكون على هذه الهبة عقوبات

أخبار لبنان

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