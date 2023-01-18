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جعجع بعد لقائه الجبهة السيادية: من غير المسموح بعد اليوم لأي طرف من الأطراف تعطيل أي استحقاق لمصالحه

أخبار لبنان
2023-01-18 | 05:55
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جعجع بعد لقائه الجبهة السيادية: من غير المسموح بعد اليوم لأي طرف من الأطراف تعطيل أي استحقاق لمصالحه
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جعجع بعد لقائه الجبهة السيادية: من غير المسموح بعد اليوم لأي طرف من الأطراف تعطيل أي استحقاق لمصالحه

جعجع: الجلسة النيابية المرتقبة لانتخاب رئيس ستكون مثل الجلسات السابقة

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعد لقائه "الجبهة السيادية" أن "هذه المنظومة عليها أن تتغير". وقال: "لم نرَ أي مسؤول على الرغم من حدّة الأزمة التي طاولت جميع المواطنين على مختلف مناطقهم اتّخذ تدبيراً بالاتجاه المطلوب ونحن قلنا إنه لتغيير هذه المنظومة علينا تغيير الأكثرية النيابية وبالتالي طالبنا عندها بانتخابات مبكرة إنما حصلت لاحقاً في موعدها وكانت مقبولة".

وسأل: "هل يُعقل أن يستمرّ الوضع الحالي الذي نعيشه كما هو عليه؟".

ورأى أن "الجلسة النيابية المرتقبة لانتخاب رئيس ستكون مثل الجلسات السابقة لأن المنطق نفسه يتحكم بزمام الأمور، وتركيبة الدولة تسمح لبعض الأطراف بتعطيل الجلسات وتنغيص حياة اللبنانيين".

وقال: "نقولها وقلناها سابقاً لن نقبل برئيس لا لون أو رائحة له وما نقوم به اليوم هو التشاور مع كل الأطراف للوصول إلى رئيس سيادي و"هيدي ثابتة" والشعب اللبناني كله شعبنا وسنبحث مع الآخرين التركيبة الحالية لأنها فاشلة".

وأضاف: "من غير المسموح بعد اليوم لأي طرف من الأطراف تعطيل أي استحقاق لمصالحه و"تنغيص" حياة المواطنين".

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