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o
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o
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o
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o
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ميقاتي بعد جلسة الحكومة: عندما يجتمع مجلس الوزراء يجتمع من اجل خدمة المواطن وليس للمناكفة وانا حريص على وحدة مجلس الوزراء وكانت الاجواء مريحة في الجلسة
أخبار لبنان
2023-01-18 | 06:27
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ميقاتي بعد جلسة الحكومة: عندما يجتمع مجلس الوزراء يجتمع من اجل خدمة المواطن وليس للمناكفة وانا حريص على وحدة مجلس الوزراء وكانت الاجواء مريحة في الجلسة
أخبار لبنان
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