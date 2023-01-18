ندوة في مدرسة سيدة الجمهور بعنوان "اللامركزية الإدارية في لبنان": قضايا وتحديّات

نظّمت مدرسة سيدة الجمهور ندوة بعنوان "اللامركزية الإدارية في لبنان": قضايا وتحديّات، تناقش خلالها مضمون كتاب حكمت أبو زيد "الثورة المؤسساتية في لبنان" الصادر عن مكتبة أنطوان، طالب فيه بإصلاح آليات الحكم وتطوير النظام الإداري في لبنان.



وكان هذا الموضوع في صلب النقاش والتبادل الثقافي في المحاضرة التي رأسها الأب شربل باتور اليسوعي والوزير السابق للداخلية والبلديات زياد بارود.



واستحضر مدير مدرسة الجمهور دور المؤسسة الدينية في المجتمع وتداعيات اللامركزية المحتملة على المدارس في لبنان، فضلاً عن مسألة التقدم الاجتماعي.



في تحليله كما في مقدمة الإفتتاحية للكتاب يعود زياد بارود بشكل خاص إلى أهمية الحياة التشاركية المحلية، في حين يقدّم حكمت أبو زيد الوصف التالي لموضوعه: "اللامركزية تنظم دولة موحدة تعمل على تحسين الحياة اليومية من خلال تعزيز الخدمة العامّة".



وحضر الندوة عدد كبير من السفراء والمحامون والمعلمون والطلاب الذين تفاعلوا مع المقترح والذي يدعو إلى صيغة للحكم تقوم على عقد اجتماعي يربط المواطن بالدولة.



وانتهى اللقاء بتوقيع كتاب "الثورة المؤسساتية في لبنان" عن اللامركزية الإدارية المتوافر أيضاً في المكتبات الباريسية في السوربون (بولاك) ومعهد العالم العربي في "ماتينيون" والذي لا يزال موضوعاً ساخناً يتردد في النقاش السياسي اليومي.