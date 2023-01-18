مجلس المطارنة الموارنة: جلسة مجلس الوزراء غير دستورية

مجلس المطارنة الموارنة: التمادي بالفراغ الرئاسي يولد أزمة دستورية

إعتبر مجلس المطارنة الموارنة أن جلسة مجلس الوزراء غير دستورية، وأنه لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة دعوة المجلس الى الإنعقاد من دون موافقة الوزراء.



ورأى مجلس المطارنة بعد إجتماعه الشهري في بكركي، أن التمادي بالفراغ الرئاسي يولد أزمة دستورية.