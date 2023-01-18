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بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟

أخبار لبنان
2023-01-18 | 07:00
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بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
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بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه تمت الموافقة على سلفة 62 مليون دولار لتفريغ باخرتين محملتين بالغاز اويل، كما اعطاء 54 مليون دولار لصيانة معامل الكهرباء، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء، وتجديد عقد الكهرباء مع العراق.

وكشف ميقاتي أن بعض الوزراء احتج على أمور تتعلق بالمواطن ولها علاقة بالتربية والصحة والطحين، واتفقنا على عقد جلسة مقبلة لمناقشة هذه المواضيع الطارئة.

ولفت إلى أنه رجل وطني يتعامل مع كل شرائح الوطن سواسية لخدمة الناس التي نعرف معاناتها، مشيرا الى أن مجلس الوزراء يجتمع لخدمة المواطن، وشدد على أنه حريص على وحدة مجلس الوزراء والاجواء كانت مريحة جدا.

وكشف المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، بعد الجلسة، أن مؤسسة كهرباء لبنان لن تتعهد بشيء لا يمكن تنفيذه، أي فيما خص رد الاموال الممنوحة لمصرف لبنان.

وأكد الحايك أن تحويل الدولارات من مصرف لبنان لمؤسسة الكهرباء موضوع اساسي، وقال:" لدينا 800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي ولن نستفيد بشيء إذا لا نحول هذا المبلغ إلى دولار".

ومن جهة أخرى، أوضح وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار أنه غير منتسب للتيار الوطني الحر وحضوره اليوم لن يسبب أي خلاف مع رئيس النائب النائب جبران باسيل.
 
وأكد وزير السياحة أن حضوره محصور فقط ببنود الكهرباء والسير بخطة الطوارىء ومناقشة الخطة مع موسسة كهرباء لبنان واعتذاره بعد الانتهاء من البنود المذكورة ومغادرة الجلسة على الفور.

ورأى أن عدم حضور وزراء لا يعني أنّ معاناة المواطنين لا تعنيهم اكثر من الوزراء الحاضرين، وقال:" أبديت اعتراضي وتحفظي على التعميم الذي تبلغناه خلال الجلسة الخاص بآلية إصدار المراسيم وقناعتي واصراري على الالية الدستورية، حيث أن خلال الفراغ الرئاسي الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً بالوكالة والوكالة لا تُجزأ. (وفقاً للمادة ٦٢ من الدستور)".
 
وشارك في الجلسة نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس، الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال العامة والنقل علي حمية، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الصحة العامة فراس الأبيض، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم، المال يوسف خليل، الثقافة محمد وسام مرتضى، التنمية الادارية نجلا رياشي، السياحة وليد نصار،والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

كما شارك في جانب من الجلسة المدير العام لمؤسسة "كهرباء لبنان" كمال حايك وعضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله.

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