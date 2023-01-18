الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حميه يعلنُ الموافقة على إستثمار بلدية الجديدة- السد مساحات مستحدثة بالردم ضمن نطاقها البلدي

أخبار لبنان
2023-01-18 | 10:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حميه يعلنُ الموافقة على إستثمار بلدية الجديدة- السد مساحات مستحدثة بالردم ضمن نطاقها البلدي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حميه يعلنُ الموافقة على إستثمار بلدية الجديدة- السد مساحات مستحدثة بالردم ضمن نطاقها البلدي
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، من بلدية الجديدة - سد البوشرية، موافقة الوزارة على قيام البلدية بإستعمال واستثمار المساحات المستحدثة بالردم ضمن نطاقها ( ما يعرف بمطمر الجديدة ) وفقا لشروط وضعتها الوزارة، وذلك خدمة للصالح العام لتأمين إيرادات إضافية للبلدية في ظل الأوضاع القائمة، كخطوة تكاملية من الإدارة العامة تجاه الادارة المحلية.

وشدد حميه على أن توقيعه لهذا القرار ليس سياسيا انما جاء ذلك تطبيقا لقرارت سابقة لمجلس الوزراء.
 
كلام الوزير حميه جاء في خلال حفل تكريمي له اقامته البلدية، في حضور رئيس بلدية الجديدة - البوشرية- السد انطوان جبارة واعضاء البلدية وقائمقام المتن مارلين حداد وفاعليات اجتماعية ودينية. 

وأوضح حميه أن قرارنا القاضي بإعطاء الإذن بالسماح لبلدية الجديدة -البوشرية - السد بالحق في استثمار المساحات المستحدثة بالردم سابقا ضمن نطاقها، وأن توقيعه لهذا القرار ليس سياسيا انما تطبيقا لقرارت سابقة لمجلس الوزراء، كون البلدية شخصا عاما وليست خاصا، وهذه المساحات تقع على ملك عام بحري تابع لوزارة الاشغال العامة والنقل، وذلك بعد أن كانت لسنوات خلت محط طمر لنفايات القضاء وبعض جواره، وهذه الخطوة تعد أقل الواجب من الدولة تجاهها، وهي حق من حقوق بلدية الجديدة.
 
ورأى وزير الاشغال أن وطننا لبنان يعاني، ودولتنا ضعفت نعم، فحالها لا يخفى على أحد، وأنتم ونحن وجميع أخوتنا في الوطن تتوالى علينا المحن والأزمات، هذا كله واقع نعترف به، ولكننا نؤمن بصدق بأن لبنان الذي نحب، سيحلق عاليا من جديد، سواء بالتكامل، بالتكيف، بالتواصل، بالانفتاح بالارادة والعيش المشترك والحوار والنقاش، وبالإيمان الحقيقي بأن بلدنا ليس عاجزا ولا فقيرا ولا مفلسا، والدليل على ذلك، أن ايرادات المرافق العامة للوزارة تقدر بمئات الملايين من الدولارات لصالح الخزينة العامة.
 
جبارة:

ورأى جبارة من جهته أن المبادرة ستنعكس ايجابا على الجديدة وجوارها، معتبرا أن هذه الموافقة جاءت لتنصف كبرى بلديات ساحل المتن وتمكنها من زيادة ايراداتها، واشار الى ان الوزير حميه قد انصف الجديدة بعد ان تمنع كثر عن القيام بذلك.

وأكد أن هذه الخطوة تعزز الثقة عند المتنيين الذين يعولون على المزيد من الارتقاء بخدمات البلدية".

آخر الأخبار

أخبار لبنان

بلدية الجديدة

حميه

وزارة الاشغال

LBCI التالي
أسرار الصحف 18-1-2023
محققون أوروبيون يستمعون لشاهدين أحدهما مصرفي في قضية سلامة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-14

حميه: للإلتزام بما يفرضه المرور على الطرقات الجبلية التي تتكون عليها طبقات جليدية

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-31

حميه: مواصلة تنظيف مجاري تصريف مياه الامطار على طول الاوتوستراد

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-23

حميه: لإزالة الردميات من أرض المرفأ نظرا للضرر البيئي نتيجة اختلاطها

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-21

حميه تلقى وعداً من البنك الدولي لتمديد قرض الطرق والعمالة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 18-01-2023

LBCI
أخبار لبنان
12:11

كم بلغ حجم التداول على منصة sayrafa؟

LBCI
أخبار لبنان
12:04

اجتماع في السرايا الحكومي بحث في مطالب معلمي الرسمي... الحلبي: أتوقع أن تتظهر الحلول مطلع الاسبوع المقبل

LBCI
أمن وقضاء
11:35

بعد ذكر ساندرا الراعي في تقرير الـLBCI حول التحقيقات في ملف فساد النافعة... محاميان يوضحان

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:04

فياض للـLBCI: تركت لمجلس إدارة كهرباء لبنان حرية اتخاذ القرار لجهة حضور جلسة مجلس الوزراء

LBCI
اقتصاد
2023-01-10

ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات

LBCI
أخبار دولية
10:16

المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقالة رئيس حزب شاس المتشدد من منصبه الوزاري

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-16

وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:08

تحطّمِ مروحية قرب حضانة في كييف... وسقوط 16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني

LBCI
أخبار لبنان
08:01

لا مؤسسات عامة وادارات رسمية اليوم... والسبب: اضراب بدعوة من رابطة موظفي الدولة

LBCI
أخبار دولية
07:31

إردوغان يلّمح إلى إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 14 أيار

LBCI
أخبار دولية
07:15

وزير الخارجية السعودية: المملكة تحاول إيجاد طريقٍ للحوار مع إيران

LBCI
أخبار لبنان
07:00

بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟

LBCI
أمن وقضاء
06:57

لقاءٌ بين القاضي طارق البيطار والوفد القضائي الفرنسي

LBCI
أخبار لبنان
06:49

مجلس المطارنة الموارنة: جلسة مجلس الوزراء غير دستورية

LBCI
أخبار لبنان
06:07

اساتذة التعليم الرسمي اعتصموا تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
14:30

حضور خليجي لافت في منتدى دافوس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
06:26

ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء

LBCI
أخبار دولية
03:11

أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف

LBCI
أخبار لبنان
07:00

بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟

LBCI
فنّ
04:57

كارلا حداد تظهر قوامها الرشيق وتحبس الأنفاس في كواليس برنامجها الجديد (صور)

LBCI
فنّ
05:02

إبنة ماغي بو غصن في أحدث ظهور... فهل تشبه والدتها بعدما أصبحت شابة؟

LBCI
أخبار لبنان
14:24

نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد

LBCI
أخبار لبنان
14:50

محققون أوروبيون يستمعون لشاهدين أحدهما مصرفي في قضية سلامة

LBCI
فنّ
04:13

هل تذكرون نجم "ذا فويس" موري حاتم؟ هاجر الى كندا وهذه مهنته (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة