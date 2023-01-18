عمال وموظفو شركة كهرباء البارد اعلنوا رفع الأضراب والعودة الى العمل

أعلن عمال وموظفو شركة كهرباء البارد رفع الاضراب والعودة الى العمل بشكله المعتاد بعد موافقة مجلس الوزراء على البند المتعلق بشركة كهرباء البارد والقاضي بتحويل إنشاءات امتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان.