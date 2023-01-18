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اجتماع في السرايا الحكومي بحث في مطالب معلمي الرسمي... الحلبي: أتوقع أن تتظهر الحلول مطلع الاسبوع المقبل
أخبار لبنان
2023-01-18 | 12:04
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اجتماع في السرايا الحكومي بحث في مطالب معلمي الرسمي... الحلبي: أتوقع أن تتظهر الحلول مطلع الاسبوع المقبل
ميقاتي ترأس اجتماعا لسفراء الجهات المانحة
شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على أهمية القطاع التربوي وفتح المدارس، وذلك خلال اجتماع في السرايا الحكومية، خُصص للبحث في مطالب الهيئة التعليمية في القطاع الرسمي وإنقاذ العام الدراسي.
وحضر الاجتماع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وسفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، وسفير ألمانيا أندرياس كيندل، والمنسق المقيم للأمم المتحدة عمران ريزا، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، وممثلو المنظمات الدولية التالية: اليونسكو، اليونيسف، البنك الدولي وسفراء وممثلو الجهات المانحة والداعمة للتربية، إضافة إلى المدير العام للتربية عماد الاشقر وفريق عمل الوزارة.
وأمل وزير التربية من جانبه من أن ينتج عن الاجتماع ما يضيء الطريق أمام تعليم اولادنا، مشددا على أن التربية في أزمة والتعليم الرسمي وتلامذته يخسرون في كل يوم تعطيل فرصة للتعلم وبناء مستقبلهم، وأن حقهم الطبيعي هو في الحصول على التعليم الجيد ، خصوصا الذين ليست لديهم الإمكانات الكافية لدخول المدارس الخاصة.
ورأى الحلبي أن ما يجري يشكّل خطراً كبيراً على المجتمع اللبناني ويمكن أن يؤدي إلى أزمة اجتماعية، لافتا إلى مطالبة الجهات الدولية والمانحة بالاصلاح.
وأكد أن الإصلاح يتطلب مواطنين متعلمين واصحاء ، كما يتطلب تعليما جيدا يبني مواطنين مبدعين ويشكل أداة للانتاج، وهذا الأمر يتطلب تعاوننا جميعا لإنقاذ العام الدراسي.
وذكّر الحلبي باعتماد الوزارة الشفافية والحوكمة ، وأن الاصلاح يسير باستمرار ويتسع إطاره ليشكل نموذجا يحتذى بين الإدارات.
وقال ويزر التربية: "إننا ننشر كل بياناتنا المالية بالتفصيل على صفحة الوزارة، ونعتمد نظامي الاعتمادية والجودة في المدارس، وقد أطلقنا العمل بالخطة الخمسية للوزارة، ونعمل على إطلاق خطة خمسية للتعليم المهني والمركز التربوي، وتم اختيار المديرين بين أفضل المرشحين ، كنا نقوم باغلاق المدارس التي يقل عدد تلامذتها عن خمسين ، ونقوم بتدريب المعلمين".
وشدد على أن المدارس يجب أن تفتح مجددا، مطالبا الموافقة على استخدام أموال دولية موجودة من أجل دعم الأساتذة، ومعوّلا كثيرا على تعاونهم وكرمهم وإيمانهم بالاصلاح الذي نقوم به.
وسجلت مداخلات للسفراء والجهات الدولية لمناقشة متطلبات كل اقتراح ماليا ، والمصدر المالي. وقد عبر السفراء عن التزامهم دعم التربية.
وكشف وزير التربية بعد الاجتماع أننا اخذنا بعض الردود الايجابية ونحن في انتظار استكمال هذه الردود ريثما يعقد اجتماع خاص بين المانحين انفسهم، وتلقي جواب قريبا جدا.
وأمل أن تتم دعوة ممثلي روابط التعليم والمتعاقدين للحضور الى الوزارة والاجتماع معهم، لبحث كيفية استئناف الدروس هذه السنة في ضوء المعطيات التي توافرت لدينا، وهناك حلول بالتأكيد، وأتوقع أن تتظهر الحلول مطلع الاسبوع المقبل.
وردا على سؤال قال: "الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لعدة قضايا وأولها التربية، وان شاء الله تكون مخصصة للتربية لأن هناك قضايا كثيرة يجب بحثها على الصعيد الحكومي والنظر في امكان تحسين التقديمات في ضوء انخفاض سعر العملة وما يحصل في البلد".
وأعلن الحلبي أن الوزارة ستوزع غدا على موقعها رابطا يتضمن كل البيانات المالية عن كل ما اتى لوزارة التربية منذ توليتها ولغاية تاريخه، قطعا لدابر الاقاويل المضللة.
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