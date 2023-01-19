وفد لجنة الأشغال زار المرفأ: أي بضاعة تخرج تمر عبر السكانر بمصداقية عالية

زار وفد من لجنة الأشغال النيابية مرفأ بيروت أمس، حيث اطلع على آلية وسير العمل ميدانياً.



سبق الجولة الميدانية لقاء تم خلاله "توضيح مسألة (الاحمر - الاخضر) التي جرى تداولها في الإعلام، فأكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت عمر عيتاني ان "هذا الامر هو حصرا خاضع للكشف الجمركي وليس لإدارة المرفأ التي ينحصر عملها فقط في إطار تأمين كل الخدمات لعمليات التفريغ والتخزين".



واشاد وفد لجنة الاشغال على لسان النائب سجيع عطية بـ"الجهود المبذولة من قبل عيتاني وإدارة المرفأ لتأمين استمرارية العمل في ظل الظروف الصعبة الحالية"، كما شكر وزير الاشغال العامة والنقل، مؤكداً ان "الزيارة حملت طابعاً ايجابياً"، متوجهاً الى "الدول العربية وكل المستوردين"، مطمئناً أن "أي بضاعة تخرج من المرفأ تمر عبر السكانر بمصداقية عالية."