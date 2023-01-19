خلف: قررنا القيام بهذه المبادرة لكي نشجع النواب الآخرين على الإنضمام إلينا وهذا ما فعله بعضهم الآن وقد يعتبرها البعض خطوة شكلية إلا أنها خطوة في سبيل تطبيق الدستور

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