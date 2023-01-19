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خلف: قررنا القيام بهذه المبادرة لكي نشجع النواب الآخرين على الإنضمام إلينا وهذا ما فعله بعضهم الآن وقد يعتبرها البعض خطوة شكلية إلا أنها خطوة في سبيل تطبيق الدستور

أخبار لبنان
2023-01-19 | 05:38
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خلف: قررنا القيام بهذه المبادرة لكي نشجع النواب الآخرين على الإنضمام إلينا وهذا ما فعله بعضهم الآن وقد يعتبرها البعض خطوة شكلية إلا أنها خطوة في سبيل تطبيق الدستور
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خلف: قررنا القيام بهذه المبادرة لكي نشجع النواب الآخرين على الإنضمام إلينا وهذا ما فعله بعضهم الآن وقد يعتبرها البعض خطوة شكلية إلا أنها خطوة في سبيل تطبيق الدستور

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