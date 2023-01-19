خلف وصليبا : لن نخرج وسننام داخل المجلس النيابي

اعلن النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا الاعتصام والبقاء داخل قاعة المجلس النيابي، احتجاجا على عدم الدعوة لجلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية.



وقال خلف: "لن نخرج وسننام داخل المجلس النيابي"ولو قطعوا الكهرباء ما اصلا مقطوعة ع الكلّ".



واضاف: "قررنا القيام بهذه المبادرة لكي نشجع النواب الآخرين على الإنضمام إلينا وهذا ما فعله بعضهم الآن وقد يعتبرها البعض خطوة شكلية إلا أنها خطوة في سبيل تطبيق الدستور، فالمادة 74 من الدستور لا تسمح لاي نائب إلا أن يكون حاضرا اليوم في الجلسة والمادة 75 تفرض على المجلس النيابي بأن يلتئم بدورات متتالية".



بدورها، قالت صليبا: "من ينتظر ايعازا خارجيا هذا يعني ان النواب لا يمثلون الشعب وسينضم الينا نواب آخرون، ونطلب من جميع النواب أن يتحملوا مسؤولياتهم ويجلسوا داخل القاعة لانتخاب رئيس إذا كانوا غير مرتهنين للخارج".