الابيض بحث والسفير النروجي في برامج الترصد الوبائي

الابيض بحث والسفير النروجي في برامج الترصد الوبائي للاستجابة للطوارىء والأوبئة وصحة الأم والطفل

بحث وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، مع السفير النروجي لدى لبنان مارتين إيترڤيك، يرافقه ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر، في المشاريع المشتركة المتعلقة ببرامج الترصد الوبائي للاستجابة للطوارىء والأوبئة وصحة الأم والطفل.



ونوّه إيترڤيك بـ"جهود وزارة الصحة لمكافحة وباء كورونا واستجابتها السريعة لاحتواء تفشي الكوليرا في لبنان"، وقال: "يشكل خطر تفشي الأمراض المعدية في لبنان مصدر قلق كبير، ويُسعدنا أن وزير الصحة يبحث عن سبل ليكون النظام الصحي أكثر استعداداً لمواجهة تفشي الامراض المعدية المستجدة أو العائدة للظهور".



وأضاف: "نتطلع إلى مواصلة دعم وزارة الصحة سوية مع منظمة الصحة العالمية".



وبدوره شرح أبو بكر ان "المشاريع المشتركة المتعلقة بتعزيز نظام الترصد الوبائي هي فرصة جيدة للتأكيد أن مراقبة الامراض المعدية ومكافحتها أولوية صحية" .



من جهته، قدّر الابيض "اللشراكة مع المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي الذي يرزح تحت وطأة تحديات عديدة"، شارحًا "ان مشاريع تعزيز برامج الترصد الوبائي، والمراقبة الدورية للامراض المعدية وغيرها، وتفعيل التشخيص المبكر وفقا لمعايير الجودة العالمية، هي حجر الاساس لبناء نظام صحي مستعد للاستجابة السريعة للطوارئ والأوبئة".