فيديو من داخل قاعة مجلس النواب لاعتصام خلف وصليبا... والأخيرة تتحدى النواب

من داخل قاعة مجلس النواب، ومع انطلاق الاعتصام الذي اعلنه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، حصلت الـ LBCI على فيديو قام بتصويره أحد النواب التغيريين ، يظهر النائبان يعتصمان داخل القاعة.



وقالت صليبا : " اتحدى كل نائب ان يأتي ويقوم بواجباته، قادرون ان ننتخب رئيسا للجمهورية وهذا واجبنا ويجب تمثيل الشعب اللبناني".



بدوره، قال خلف: "الدولار 50 الف ولا طحين ولا كهرباء ولا دواء وهذه وقفة ضمير امام انفسنا".