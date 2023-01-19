كبارة صوت بـ"الحوار لأجل لبنان": لا حل الا بالحوار

كبارة:إنه الحل الوحيد

كشف النائب كريم كبارة أنه صوّت بعبارة "الحوار لأجل لبنان"، خلال جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.



وأوضح كبارة في بيان أن هذه رسالتنا خلال جسلة انتخاب الرئيس، ايماناً منا بأنه الحل الوحيد.



وأضاف:" في الماضي، ذهب اللبنانيون الى حوار الطائف بعد سنوات حرب دامية، وبعدها ذهبوا الى حوار الدوحة بعد أشهر من الشرخ والصدام، فهل علينا أن ندفع اليوم أثماناً اكثر بعد وكلنا نعرف أن لا حل إلا بالحوار؟".