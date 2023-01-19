وزير العمل التقى وفدا من رابطة موظفي القطاع العام: لايجاد الحل العادل لهم

وزير العمل التقى وفدا من رابطة موظفي القطاع العام...



أجرى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اتصالا برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي واتفقا على عقد اجتماع في السرايا بينهما، مع وفد من رابطة موظفي القطاع العام لتقديم مقترحات عملية من شأنها رفع ولو القليل من الغبن عن الموظف مع مراعاة الأوضاع السائدة حاليا في لبنان.



وكان بيرم قد استقبل في مكتبه وفدا من رابطة موظفي القطاع العام، قبل الاتصال بميقاتي، وتم عرض لحال الغبن اللاحقة بالموظفين في القطاع العام، وكانت الأراء متطابقة بالكامل حول ضرورة ايجاد الحل العادل لهم.