بري عرض الاوضاع العامة مع السفيرة الفرنسية

بري استقبل السفيرة الفرنسية



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو.

وجرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.