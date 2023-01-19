وفد من "اللقاء الديمقراطي" شارك اهالي ضحايا انفجار المرفأ اعتصامهم

وفد من "اللقاء الديمقراطي" شارك اهالي ضحايا انفجار المرفأ اعتصامهم معلنا تضامنه معهم ومؤكدا ضرورة استكمال التحقيق

ذكر النائب مروان حمادة أمام أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت في ساحة النجمة بمواقف كتلة "اللقاء الديمقراطي" "الداعمة لقضيتهم من اللحظة الاولى لإنفحار المرفأ في المطالبة بتحقيق دولي مرورا بكل المحطات التي كان "اللقاء الديمقراطي" في مقدمة المطالبين برفع الحصانات من أعلى الهرم وحتى آخر مسؤول لكشف الحقيقة ومعاقبة المتورطين".



وذكر حمادة أيضا بالوثيقة التي وقعها "اللقاء" للمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية.



وكان وفد من نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" قد توجّه بعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الى اعتصام أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت في ساحة النجمة، مؤكدين التضامن معهم ومع قضيتهم، ومشددين على ضرورة استكمال التحقيقات من أجل الوصول الى الحقيقة.



وضم الوفد النواب: مروان حمادة هادي ابو الحسن، بلال عبد الله، فيصل الصايغ وراجي السعد.