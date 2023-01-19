نصرالله: من المؤسف أن البعض يتحدث عن عدم وجود حصار فالحصار لا يكون فقط بوضع بارجة قبالة الشواطئ اللبنانية بل يكفي سلوك الادارة الأميركية مع السلطة اللبنانية

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