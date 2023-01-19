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نصرالله: نريد رئيس جمهورية "لديه ركاب" ورئيساً "إذا نفخّوا عليه الأميركيون لا يطير من بعبدا"
أخبار لبنان
2023-01-19 | 10:25
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نصرالله: نريد رئيس جمهورية "لديه ركاب" ورئيساً "إذا نفخّوا عليه الأميركيون لا يطير من بعبدا"
نصرالله: لا نريد رئيساً ليمرّر فقط ست سنوات والاميركيون يتدخلون في كلّ شيء والقوى التي تعتبر نفسها سيادية تعلم وتصمت..
أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن المقاومة تريد رئيساً شجاعاً، لديه الاستعداد للتضحية.
وقال: "نريد رئيس جمهورية "لديه ركاب" ورئيساً "إذا نفخّوا عليه الأميركيون لا يطير من بعبدا" ولا نريد رئيساً ليمرّر فقط ست سنوات"، مشدّداً على أن الاميركيين يتدخلون في كلّ شيء، مشيراً إلى أن القوى التي تعتبر نفسها سيادية تعلم وتصمت.
ورأى في ذكرى انطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، أنّ الهمّ الاساسي الذي يحملنا اليوم في لبنان ولأسبابا عديدة وهو الهم المعيشي "همّ كلّ المقيمين على الأراضي اللبنانية".
وشدد على أنّنا لا يجوز أن نيأس أو نستلم، لافتاً الى أنّ هناك من يعيش هذا النوع من الاجواء "أننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً" إلاّ المغادرة من هذا البلد لذا، اعتبر أن الأهمّ هو الأمل وعدم الاحباط.
وأكّد أن انقاذ الوضع المالي هو مسؤولية الجميع، كلّ بحسب قدرته وموقعه، قائلاً: "لا يجوز البقاء في حالة تخبّط ويجب أن يكون هناك رؤية للوضع الاقتصادي وعلى أساسها يتم وضع خطط وبرامج وأي خطط لا تستند الى رؤية مدروسة تكون استهلاكاً للوقت والامكانات".
ورأى أن هناك عدة أسباب أدّت الى ما نحن فيه اليوم في لبنان كالفساد، التقصير، فقدان الكفاءة، خطأ الحسابات السياسية التي بنيت عليها الرؤية الاقتصادية في التسعينات، البحث عن الربح السريع، المحاصصة الطائفية في المشاريع وإعادة الاعمار بعد الحروب الداخلية، تبعات الحروب والاعتداءات الاسرائيلية وتبعات الملفات الاقليمية بالاضافة الى العقوبات والضغوطات والحصار، منع الدولة البنانية من قبول الهبات وفتح باب الاستثمارات، ومنع لبنان من معالجة ملف النازحين السوريين.
وأكّد في السياق أن الدولة اللبنانية ممنوعة من حل أزمة النازحين السوريين، معتبراً أن هذا جزء من الحصار.
وقال: "من المؤسف أن البعض يتحدث عن عدم وجود حصار فالحصار لا يكون فقط بوضع بارجة قبالة الشواطئ اللبنانية بل يكفي سلوك الادارة الأميركية مع السلطة اللبنانية".
ولفت الى أن الوضع الدولي غادر منطقة الاستقرار وهو متّجه الى مزيد من التصعيد بالتالي عندما نتحدّث على خيارات يجب الانطلاق من اقتصاد منتج لا يعتمد على المساعدات.
وتحدّث عن نقاط القوة في لبنان، معتبراً أنها تتمثل بـ"الانسان، الموقع الجغرافي، المياه، الامن الداخلي، بالاضافة الى موضوع النفط والغاز، والمغتربين اللبنانيين الذين يحارَبون بالعقوبات، بحسب رأيه".
وقال في السياق: "قطعاً وحتماً وجزماً يوجد نفط في أرضنا وما أوقف الاستخراج هو السياسة وهذا يعطينا ثروةً هائلةً ولكن لا يجب أن نبني اقتصادنا على النفط والغاز"، واعتبر أن هناك ثروةً هائلة وسوق جاهز ومتلهف ومستعجل وهذه النقطة تحتاج الى متابعة جدية.
وشدد نصرالله الى أننا نحتاج الى سلطة سياسية وموقف شجاع، معتبراً أن دول محور المقاومة تعاني لانها ترفض الخضوع للإملاءات الأميركية ولانه في منطقتنا من غير المسموح قيام دولة قوية.
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