شقير يستقبل سفير بنغلادش: لتعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي

أكّد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير سعي القطاع الخاص اللبناني الدائم الى توسيع آفاق عمله في الخارج وإهتمامه بمختلف الاسواق العالمية ومن ضمنها بنغلادش، مرحباً بكل الأفكار والطروحات التي من شأنها تحقيق تقدم على مسار تقوية وتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.



وكان شقير قد استقبل سفير بنغلادش في لبنان جهنغير المستهيدور رحمان وبحث معه تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين.



أما سفير بنغلادش، فنوه بالقطاع الخاص اللبناني وديناميكيته ونجاحاته، مشيراً الى إهتمام القطاع الخاص البنغالي بتعزيز التعاون مع نظيره اللبناني.



ووجه سفير بنغلادش دعوة الى شقير للمشاركة في قمة بنغلادش للأعمال 2023.



وفي نهاية اللقاء قدم شقير لسفير بنغلادش كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.