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ماذا في تفاصيل اللقاء الذي عقد بين حزب الله ووليد جنبلاط؟

المفاجأة في اللقاء الذي عقد بين حزب الله ووليد جنبلاط.. فماذا في تفاصيله؟

الجلسة اليوم كانت سيناريو متكرر خرقه موقف في السياسة لكتلة اللقاء الديموقراطي. أما المفاجأة فكانت في اللقاء الذي عقد بين حزب الله ووليد جنبلاط فماذا في تفاصيله؟