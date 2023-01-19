الخارجية ومجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان: لضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية

هل لا يزال فرنجية أولوية لثنائي أمل-حزب الله وماذا عن موقف الرياض؟ (نداء الوطن)

هل لا يزال فرنجية أولوية لثنائي أمل-حزب الله وماذا عن موقف الرياض؟ (نداء الوطن)

فياض لـ"الجمهورية": اللجنة الوزارية لمتابعة ملف الكهرباء ليست بحاجة الى اجتماع مجلس وزراء كما رَوّج البعض