الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخارجية ومجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان: لضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية

أخبار لبنان
2023-01-19 | 12:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخارجية ومجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان: لضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الخارجية ومجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان: لضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية

الخارجية ومجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان: لضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية

شدد موقف جامع للخارجية ومعها مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية وايصال رئيس غير فاسد. 
 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

الخارجية الاميركية

مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان

الانتخابات الرئاسية

LBCI التالي
هل لا يزال فرنجية أولوية لثنائي أمل-حزب الله وماذا عن موقف الرياض؟ (نداء الوطن)
فياض لـ"الجمهورية": اللجنة الوزارية لمتابعة ملف الكهرباء ليست بحاجة الى اجتماع مجلس وزراء كما رَوّج البعض
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:25

الكتائب تشارك في الاعتصام في المجلس

LBCI
أخبار دولية
01:00

دبلن تتعهد بذل "كل ما بوسعها" لإطلاق فرنسي إيرلندي محتجز في إيران

LBCI
أخبار دولية
00:57

بايدن يقلل من أهمية الضجة التي أثارتها الوثائق السرية

LBCI
أخبار دولية
00:54

واشنطن تعلن عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:25

الكتائب تشارك في الاعتصام في المجلس

LBCI
حال الطقس
00:38

المرتفع الجوي يستمرّ لنحو الأسبوع..

LBCI
صحف اليوم
00:34

لا تداول لأي اسم مرشح رئاسي في الأروقة الدولية وهذا الفريق في طليعة المتّهمين بالتعطيل (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
00:29

مولوي لـ"نداء الوطن": الأمن مضبوط ومستوانا الأمني جيد قياساً بعواصم أوروبية

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في الجلسة الرئاسية اكثر من رسالة

LBCI
آخر الأخبار
00:25

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و4 جرحى في 6 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

LBCI
أخبار لبنان
12:26

النائب الياس حنكش ينضم الى النواب في المجلس

LBCI
أخبار دولية
10:52

المملكة المتحدة سترسل 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:41

مباراةٌ في السعودية تجمع نجوم العالم ونهائي كأس الخليج في العراق

LBCI
أخبار دولية
14:28

حضور لافت للسعودية في مؤتمر دافوس ٢٠٢٣

LBCI
أخبار دولية
14:25

ايران واميركا وجهًا لوجه في نيويورك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بين القضاء اللبناني والوفد القضائي الاوروبي تنسيق في الملف المالي ولكن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

في انتخابات الرئاسة.. القديم على قدمه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

هل من رهائن في قضية انفجار المرفأ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

أهالي ضحايا تفجير المرفأ: "في قضيتنا لا رمادي!"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

نواب يواجهون التعطيل بالاعتصام داخل المجلس.. أي كفة ستغلب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
06:55

بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟

LBCI
اقتصاد
05:27

مع ارتفاع سعر صرف الدولار... ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
03:55

بعد أن خطف شاباً وقتله في السّويد وهرب إلى لبنان... وأخيراً عُثر عليه!

LBCI
فنّ
06:41

صباح الجزائري تنشر صورة ابنها اللبناني.. شاهدوه مع زوجته في عقد قرانه (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع

LBCI
أخبار سياسية
04:45

نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 34 لمعوض و37 ورقة بيضاء و14 لبنان الجديد و 2 زياد بارود و7 عصام خليفة و1 ميلاد بو ملهب و1 صلاح حنين و15 ورقة ملغاة

LBCI
اخبار البرامج
05:16

زينب تواجه طليقها أحمد في "أحمر بالخط العريض"... فهل سمح لها أن تقابل طفليها؟

LBCI
اخبار البرامج
06:45

سيّدة خانت زوجها وواجهته مع عشيقها..."أرسلتُه إليه ليؤكد له علاقتنا"!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة