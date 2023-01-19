عدد من النواب التغييريين مستمر بالاعتصام داخل مجلس النواب.. ماذا قالت حليمة قعقور للـLBCI؟

ماذا قالت حليمة قعقور للـLBCI؟



يستمر عدد من النواب التغييريين بالاعتصام داخل مجلس النواب مطالبين بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

والى نجاة صليبا، ملحم خلف، فراس حمدان، سينتيا زرازير، الياس جرادة، بولا يعقوبيان، وضاح الصادق، حليمة القعقور، الياس حنكش، ميشال الدويهي، انضم لاحقاً النائب سامي الجميل.