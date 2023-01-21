رئيس المؤسسة المارونية للانتشار يلتقي أمين سر دولة الفاتيكان

رئيس المؤسسة المارونية للانتشار في الفاتيكان

عرض أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين يوم السبت مع رئيس المؤسسة المارونية للانتشار شارل الحاج، الصعوبات التي يعاني منها اللبنانيون على مختلف المستويات، وخصوصًا على مستوى التحديات الناجمة عن ارتفاع نسبة النازحين واللاجئين إلى لبنان مقابل ازدياد موجات هجرة اللبنانيين، بالاضافة الى تداعيات الانهيار المالي وسقوط النظام المصرفي اللذين ضربا الفئات الاجتماعية اللبنانية كافة بشكل مؤذٍ.





وتطرق إلى حاجة لبنان الملّحة إلى مؤتمر دولي لإيجاد حلول للمسائل الإشكالية التي لها ارتباط بأزمات إقليمية مزمنة أو طارئة والتي من شأن تسويتها أن تخفف الكثير من الضغوط على اللبنانيين وتجعلهم قادرين على ترتيب أوضاعهم بأنفسهم.



وكانت مناسبة لاستعراض قضايا الانتشار اللبناني في دول العالم، وبخاصة حيث للكنيسة الكاثوليكية تأثير كبير، والبحث في إمكانية دعم جهود المؤسسة المارونية للانتشار فيها.