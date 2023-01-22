مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية اختتم توزيع 18000 قسيمة شرائية في كافة المحافظات في لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية اختتم توزيع 18000 قسيمة شرائية

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية عبر شريكه المنفذ صندوق الزكاة – جبل لبنان امس توزيع 18000 قسيمة شرائية في كافة المحافظات في لبنان، ضمن مشروع كنف في جمهورية لبنان لعام 2022، حيث تم في اليوم الاخير توزيع كسوة الشتاء على 1060 مستفيد غالبيتهم اطفال ايتام لمساعدتهم في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها وإدخال الدفء والسرور إلى قلوبهم.