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مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي تدين ما حصل من اعتداء على الـ LBCI: أي أمر يصدر في الإعلام يُرّد عليه بالإعلام

مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي تدين ما حصل من اعتداء على الـ LBCI: أي أمر يصدر في الإعلام يُرّد عليه بالإعلام

دانت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ما حصل من اعتداء على الـ LBCI، ودعت القوى الأمنية والقضاء إلى وقف هذا المسلسل المتكرر من الاعتداءات على الوسائل الإعلامية والاعلاميين، ومعاقبة المرتكبين، حرصًا على ميزة أساسية في لبنان تتمثل بالحريات الإعلامية.



واشارت الى أن كل عمل تخريبي ضد الإعلام مرفوض ومستنكر ولا مبرر له. وأي أمر يصدر في الإعلام يُرّد عليه بالإعلام وبالاحتكام للقانون ولا شيء سواه.