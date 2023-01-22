رازي الحاج: ممارسة الترهيب اسلوبهم المفضّل

رازي الحاج: ممارسة الترهيب اسلوبهم المفضّل

غرد النائب رازي الحاج بالقول: "ممارسة الترهيب اسلوبهم المفضّل، والقنابل المتنقلة ليست سوى تعبير واضح عن ثقافتهم في كم الافواه واغتيال الرأي الاخر!"