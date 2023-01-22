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حسن مراد: كل التضامن مع قناة الـLBCI والعاملين فيها

حسن مراد: كل التضامن مع قناة الـLBCI والعاملين فيها











غرّد النائب حسن مراد عبر التويتر قائلاً: "كل التضامن مع قناة الـLBCI والعاملين فيها في وجه الأيادي السود التي تسعى لزرع الفتنة بين اللبنانيين".



وأضاف: "لطالما كانت الـLBCI في طليعة المدافعين عن الحريّات والسلم الأهلي، ولذلك ندعو القضاء والأجهزة الأمنية إلى الكشف عن الفاعلين لمنع الطابور الخامس من الإصطياد في الماء العكر".