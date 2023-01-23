جهاز الاعلام في الكتائب يشجب الاعتداء على المؤسسة اللبنانية للارسال: محاولة فاشلة لاسكات حرية التعبير

جهاز الاعلام في الكتائب: لكشف الفاعلين واعلان الجهات المحرضة

شجب جهاز الاعلام في حزب الكتائب اللبنانية الاعتداء على المؤسسة اللبنانية للارسال، معتبره محاولة فاشلة لاسكات حرية التعبير التي كانت وستبقى ميزة لبنان وصورته الناصعة ولم ولن تقوى عليها محاولات الترهيب.



ورأى في بيان، ان لغة القنابل التي استعملت للمرة الثانية في اقل من شهر ضد مؤسسات اعلامية في عمل نقدي باتت تتطلب اكثر من تحقيق يتكتم عن الفاعلين ويختم دون كشف الحقيقة للبنانيين.



وطالب جهاز الاعلام في حزب الكتائب القوى الأمنية بعدم الاكتفاء بالتحقيق بل كشف الفاعلين واعلان الجهات المحرضة والمنفذة على الملاء وسوق الفاعلين الى العدالة صوناً للحرية ولوجه لبنان الحضاري.